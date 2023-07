Fietser gewond na val op de Erasmusweg

Conducteur kijkt verbaasd op: vrouw meldt hem vlak voor treinrit dat haar vliezen zijn gebroken

Een vrouw uit Den Haag is dinsdag vlak nadat haar vliezen braken de trein ingestapt op station Dordrecht. Dat vertelde ze net nadat haar kinderen de trein inliepen aan hoofdconducteur Dennis Oosterwold (27). Met zijn collega hoorde hij de mededeling stomverbaasd aan, waarna ze direct in actie kwamen. ,,De vrouw was er extreem rustig onder.”