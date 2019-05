Fietser hard ten val bij botsing met auto op Prinsegracht

VideoEen fietser heeft vannacht een flinke hoofdwond opgelopen bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Prinsegracht en de Korte Beestenmarkt in Den Haag. Volgens getuigen zou het ongeluk zijn ontstaan toen de automobilist afsloeg naar de Korte Beestenmarkt. De fietser zou tegen het verkeer in hebben gereden en werd toen door de auto geraakt. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.