Fietser met spoed naar ziekenhuis na aanrijding vlakbij Laan van NOI

Strafeis tegen De Mos ‘fors maar te vergelij­ken met andere corruptie­za­ken’

Het was doodstil in de rechtbank toen Richard de Mos hoorde dat het Openbaar Ministerie hem bijna twee jaar de gevangenis in wil hebben. ‘Knotsgek’ noemde hij de eis. Toch is het OM consequent: in andere corruptiezaken werden ook celstraffen geëist.

3 februari