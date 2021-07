Fietser met spoed naar ziekenhuis na ongeval op De Werf in Den Haag

Dit zijn de stijgingen in de woning­markt in de Haagse regio

10:56 Huizenkopers hebben het afgelopen kwartaal nog dieper in de buidel getast dan ze al deden. In Nederland zijn de prijzen gemiddeld twintig procent duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de Haagse regio kampt de markt met torenhoge prijzen.