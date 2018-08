Fietser op auto geklapt op Fruitweg

Video 'Verbied staand wantvissen vlak voor de kust'

18:01 De discussie rond het staand wantvissen is weer in alle hevigheid losgebarsten, nadat er dit weekend een opzienbarend filmpje verscheen op sociale media. Daarop is een visser te zien die zijn netten binnenhaalt vlakbij een groepje kinderen dat surfles krijgt voor de kust van Scheveningen.