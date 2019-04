Fietser overleden die tegen openstaande vrachtwagenklep op Terletstraat botste

Verdachte beschie­ting coffeeshop Delft op vrije voeten

11:19 Een 27-jarige Amsterdammer die vastzat op verdenking van het schieten op twee coffeeshops in Delft komt op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag besloot donderdag om het voorarrest van Morris B. op te heffen omdat niet zeker is of hij echt een strafbare rol heeft gespeeld bij de beschieting op 16 september vorig jaar.