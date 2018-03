Fietser overleden door aanrijding met vrachtwagen op Laan van Meerdervoort

50 Plus'er flyert met blauwe plekken: pubers steken stok tussen spaken

12:18 Lijsttrekker Frans Hoynck van Papendrecht (58) van 50 Plus Den Haag gaat vanmiddag niet alleen met kopstuk Henk Krol flyeren in Mariahoeve, maar ook met blauwe plekken. Hoynck is gisteren gewond geraakt toen hij viel met zijn fiets. Pubers staken een stok tussen zijn fietswiel.