‘Fietser, stap af in drukke winkelstraat’

Fietsers moeten afstappen in drukke winkelstraten. Anders grijpt de gemeente in, waarschuwt wethou­der Boudewijn Revis (Binnenstad, VVD). ,,Parkeer dat ding en ga lopen!’’

Den Haag is een wandelstad, zegt Revis. ,,Fietsers moeten op veel meer plekken afstappen. In de Spuistraat, de Hoogstraat en de Venestraat is het toch volstrekt logisch als je niet fietst?! Parkeer dat ding en ga wandelen’’, is het dringende appel van de bestuurder, die verantwoordelijk is voor de binnenstad.

Zijn oproep is opvallend, omdat het college vorige maand aankondigde niets te veranderen aan de regels rond het chaotische samenspel van fietsers en voetgangers in het centrum. Ja, er zijn problemen met de drukte, maar nee: er komt geen fietsverbod, zo schreef verkeerswethouder Tom de Bruijn (D66) aan de gemeenteraad.

Woest

Wel komen er borden in winkelstraten met het verzoek om af te stappen. Winkeliers zijn woest. ,,Leuk verzonnen achter een bureau, maar het mislukt’’, fulmineerde een ondernemersvereniging van het Noordeinde al.

Revis klinkt een maand later een stuk fermer dan zijn collega-wethouder De Bruijn: ,,We kunnen mooie brieven schrijven, maar we moeten de mouwen opstropen en problemen oplossen. Op veel plekken werkt het gewoon niet, voetgangers en fietsers samen. Kijk hier buiten, naar het Spui.’’ Als fietsers niet gaan afstappen dan grijpt de gemeente in. ,,Dat stond ook in de brief van het college. Als het niet werkt, gaan we handhaven.’’

De optie van een fietstunnel onder de Grote Marktstraat vergt extra onderzoek. ,,Het is een heel erg goed idee, maar het is een enorme ingreep. En het is super duur, dat gaat wel richting de tien miljoen euro.’’ Daarvoor is nu geen geld.