Fietser versus wandelaar: Gevecht om de ruimte duurt voort

Voetgangers zijn de baas in centrum Den Haag. De fietser is te gast, is altijd alert en houdt rekening met onverwacht verkeersgedrag van de wandelaar. Tot zover de theorie. ,,Het idee dat de fietser te gast is, klinkt mooi. Maar het is niet wat ik dagelijks zie'', stelt Jeroen Oosterwal, vice-voorzitter van bewonersvereniging Bewoners Rond het Plein.



In 2013 besloot de Haagse raad dat het hele centrum van de stad toegankelijk moet zijn voor fietsers. ,,En het is logisch dat daar massaal gebruik van wordt gemaakt, want kriskras door het centrum heen zijn een flink aantal doorgaande routes.''



Maar wenselijk is het niet, vindt ook ondernemer Freek de Jongh. ,,Het aantal bijna-ongelukken op de Grote Marktstraat is ontelbaar. En dikwijls is er ook daadwerkelijk sprake van een botsing. Maar veel vaker nog gaat het om irritaties op straat, om scheldpartijen en om voetgangers die worden opgejaagd om met hun wandelwagen aan de kant te gaan. Terwijl het in feite hún domein is.''