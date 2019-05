Fietser zwaargewond bij aanrijding met vrachtwagen op Javastraat

Geliefd en gehaat Impulsief karakter brengt oud-profvoet­bal­ler Van den Bergh in verlegen­heid

11:10 Ricky van den Bergh betuigde gisteren spijt over zijn woede-uitbarsting richting een verslaggever. De ex-ADO-speler moest bij de rechtbank verschijnen vanwege diefstal en bedreiging en verscheurde na de zitting het dictaat van de journalist. ,,Ik had dat nooit mogen doen. Het was de emotie van het moment. Ik heb mijn excuses aangeboden via de officier van justitie”, liet Van den Bergh weten.