Fietser zwaargewond bij aanrijding met vrachtwagen op Schenkkade

Met de auto de bouwmarkt in: Hornbach in Ypenburg heeft nu ook een drive-in

In sommige filialen in het land kon je al met je busje de bouwmarkt inrijden, maar bij Hornbach in Den Haag kon het al die tijd niet vanwege een gebrek aan ruimte. Maar nu er een plek is vrijgekomen naast de bouwmarkt in Ypenburg, zag het bedrijf zijn kans schoon. En dus werd gisteren de vijfde drive-in van Hornbach in Nederland geopend.