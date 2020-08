Fietser zwaargewond bij aanrijding op Machiel Vrijenhoeklaan

Van wieg tot graf Nel van de buurtsuper was een beroemd­heid in Voorburg

5 augustus Ze was een boerendochter uit Hoogmade die van aanpakken hield en niet bang was voor het deftige publiek in Voorburg. Nel gedijde in de kleinste buurtsuper van onze regio. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Nel Kempen-Zwetsloot ( 1 november 1935 – 9 juli 2020).