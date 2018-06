Fietser zwaargewond bij nachtelijke botsing op Houtrustweg

'Gewoon een keer gehoord worden, is vaak voldoende'

7:01 Een gesprek over relatieproblemen, financiële zorgen, of gewoon een praatje over het weer. Ruim een derde van de Nederlanders kan zijn ei soms bij niemand kwijt. Hun aantal neemt toe, merken ook de Haagse vrijwilligers van luisterlijn Sensoor, waar vorig jaar 34 procent meer belletjes binnenkwamen dan in 2016.