Fietser zwaargewond bij ongeval op Leyweg

Een omstander zegt een harde klap en daarna een luide gil te hebben gehoord. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een auto ter hoogte van de Raoul Wallenbergstraat. Hierbij raakte hij zwaargewond en moest door agenten en ambulancepersoneel worden gereanimeerd.



Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. Er zijn drie ambulances, vier politiewagens en de traumahelikopter. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arts van het traumateam is meegereden.



De Leyweg is tijdelijk afgesloten. Het team Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar het ongeval.