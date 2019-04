Fietser zwaargewond door aanrijding met auto op de Hengelolaan

Rotterdam wil krimp, grootste Haagse partij wil groei: steden botsen over luchthaven

19:00 De gemeente Rotterdam en fractie Hart voor Den Haag/Groep de Mos zijn het oneens over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Terwijl in de Maasstad voor het eerst het woord krimp is gevallen, bepleit de grootste politieke partij in de Hofstad juist groei van de luchthaven.