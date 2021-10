Fietser zwaargewond na aanrijding op Loosduinsekade

Onthulling geheime moskeeon­der­zoe­ken doet Abdelhamid pijn: ‘Het voelt als een dolk in de rug’

14:19 Sommige moskeebestuurders kunnen het nog steeds niet geloven, anderen voelen zich vooral verraden. Het nieuws over de geheime onderzoeken van meerdere gemeenten in moskeeën, heeft flink wat losgemaakt. ,,Het voelt als een dolk in de rug. Mensen weten niet meer wie ze nog kunnen vertrouwen’’, zegt Abdelhamid Bouzzit namens tientallen gebedshuizen in de Haagse regio.