Fietser zwaargewond na aanrijding op Zuid-Hollandlaan

Onverklaar­ba­re chromosoom­af­wij­king van Luc (10) houdt gezin in zijn greep: ‘Saai is goed, sleur is top’

Door zijn onverklaarbare chromosoomafwijking kan Luc (10) weinig horen, niets zien en niet lopen of praten. Als het leven in een sleur dreigt te raken is de familie Swanenberg-Van Doorn daarom juist in haar nopjes. ,,Saai is goed, sleur is top.”

8 november