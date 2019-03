Fietser zwaargewond na botsing met openstaande vrachtwagenklep

De vrachtwagen was ter hoogte van de Terletstraat aan het lossen toen de fietser tegen het klep botste. Het Mobiel Medisch Team en het ambulancepersoneel waren uitgerukt om het slachtoffer te ondersteunen. Na controle is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De arts van het MMT is meegereden.



De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!