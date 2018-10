Fietsers bij Malieveld worden bedankt met Duim Omhoog

Fietsen is niet alleen gezond, maar ook nog eens goed voor het milieu stelt Van Asten. ,,Ieder persoon die fietst, zit niet in een auto. Daarom zet ik me in voor betere fietsroutes en voldoende ruimte voor fietsers in onze stad.''



Daarom werden de fietsers bij het Malieveld vandaag bedankt in het kader van de Ga3.0 Duim Omhoog-actie, die deze week wordt gehouden in de fietsweek. De gemeente Den Haag organiseert de actie.