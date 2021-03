Fietsers gewond na ernstige aanrijding met auto op Koningskade bij Malieveld

Basis­school dicht door corona-uit­braak: ‘Laatste week enorme stijging besmettin­gen’

25 maart Het aantal besmettingen met corona op basisscholen is de afgelopen week zo enorm gestegen dat De Vijverhof in Voorburg nu ook tijdelijk is gesloten. Van de 24 scholen van het Lucas Onderwijs kampen 11 scholen met een of meer groepen met besmettingen.