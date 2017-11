Fietsers hoeven niet weg uit drukke winkelstraten

Al zo'n anderhalf jaar klagen ondernemers aan de Hoogstraat, op de Plaats en aan het Noordeinde steen en been over al die fietsers die door hun drukke winkelstraten rijden. 'Verbieden, en wel nu', luidde de boze boodschap van de winkeliersvereniging.

Maar dat gaat niet gebeuren. Na een uitgebreide evaluatie kiest het stadsbestuur ervoor de huidige situatie (sinds 2013) te laten voortbestaan. Wel krijgen winkeliers in de binnenstad borden die ze op druk-ke momenten buiten kunnen zetten. De tekst: 'Winkels open, fietsers lopen'.

,,De gemeente wil samen met de ondernemers inspelen op de beleefdheid van fietsers'', stelt wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) in een brief aan de Haagse gemeenteraad. ,,In enkele steden in Nederland zijn met de genoemde borden positieve ervaringen opgedaan.''

Te druk

Toch is de evaluatie van het huidige fietsbeleid niet heel positief. Volgens adviesbureau Goudappel Coffeng is 'de combinatie van fietsers en voetgangers in de binnenstad niet overal en altijd mogelijk'. Zo is het er op zaterdagmiddag eenvoudigweg te druk om te fietsen. En dat gaat ook op doordeweekse middagen in veel straten niet. Wel concludeert het adviesbureau dat Haagse fietsers en voetgangers in de binnenstad prima samengaan in de dagelijkse ochtendspits.

