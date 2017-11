Fietsers slaan op hol, gelijk een kudde gnoes op de Serengeti

Dreigende bomenkap aan Haagse kades zorgt voor afkeer

16 november De plannen om mogelijk bomen aan minimaal acht kades te kappen zorgt bij de Haagse fractie van GroenLinks voor flinke afkeer. ,,Na alle ophef over de kap van bomen in de stad is dit niet uit te leggen’’, stelt fractievoorzitter Arjen Kapteijns.