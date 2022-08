Fietsersbond ontevreden over station Moerwijk: ‘Onkruid schiet tussen fietsen op’

Boekweit, steranijs en koriander: biertje dat Rembrandt van Rijn in 1635 dronk nu te proeven

Met wat voor biertje proostte Rembrandt van Rijn op zijn zelfportret De verloren zoon in een herberg uit 1635? De smaak uit de 17de eeuw is nu te proeven bij De Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij in Rijswijk en bij ROEM in Zoetermeer. Onder de naam Vrolijk. ‘Heerlijk voor in de tuin of voor op het terras.’

30 juli