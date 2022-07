Fietspad of snelweg? Mannen fietsen via A4 bij Den Hoorn naar Rijswijk

column Niet voor niets is de uitspraak van Tommie Beugels­dijk wereldbe­roemd geworden

Je mag wél met je e-bike 40 kilometer per uur over het fietspad knallen, maar je scootmobiel mag niet harder dan 8 kilometer per uur. Dat klinkt oneerlijk. Tenzij je de scootmobiel krijgt van de gemeente Den Haag. Wie betaalt bepaalt. En de gemeente vindt dat scootmobieltjes veel te hard gaan.

