Fietsster gewond naar ziekenhuis na aanrijding met touringcar

video Verwarde man die met mes zwaaide in winkelcen­trum Leidschen­dam opgepakt

12 mei Het arrestatieteam van de politie is vanmiddag de Mall of The Netherlands in Leidschendam binnengevallen vanwege een dreigende situatie. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een verwarde man die met een mes een winkel is binnengelopen. Hij is inmiddels aangehouden.