Fietster gewond na aanrijding met auto in Den Haag

Tienduizen­den euro’s verdampen voor Amare: ‘Als je die technicus of beveiliger afzegt, dupeer je hem’

Konden de Hagenaars eindelijk eens met eigen ogen zien of hun cultuurtempel Amare de bouwkosten van ruim 223 miljoen euro echt waard was, gooit corona weer roet in het eten. Het openingsweekend gaat dit weekeinde alleen in afgeslankte vorm door. En geheel in stijl kost ook dit fiasco veel geld. Tienduizenden euro’s op z'n minst.

17 november