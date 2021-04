Fietsverbod Grote Marktstraat toch echt in aantocht

Opluchting over fietsver­bod in Haagse binnenstad: ‘Ouderen worden nu geregeld aangereden’

16 juli De gemeente Den Haag maakt dit najaar een einde aan het fietsen door smalle straten in de binnenstad. Ondernemers en winkelende bezoekers in het centrum reageren opgelucht. Fietsers vinden het jammer, maar hebben vaak wel begrip voor het besluit. ,,Het is gewoon te druk om hier te fietsen.’’