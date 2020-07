Fietsviaduct over A4 klaar: ‘Fietsers kunnen nu sneller naar Ypenburg en Delft’

Trots

Wethouder Robert van Asten is trots. ,,Een groot deel van deze sterfietsroute was al aangelegd, maar er ontbrak nog een belangrijk stuk. In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het 335 meter lange fietsviaduct over de A4. Ook is het fietspad vanaf het viaduct door de Vlietzoom naar de Westvlietweg aangelegd’’, aldus de bestuurder. ,,Vanaf vandaag is de hele sterfietsroute toegankelijk en dat is goed nieuws. Fietsers kunnen nu comfortabel, veilig en snel van het Spui naar Ypenburg fietsen. Of nog verder, richting Delft.”