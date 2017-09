Fietszadels populair bij dieven

Fietsen, het is bekend dat dit een gewilde buit van dieven is. Hagenaar Roy Bruijn raakte echter alleen zijn zadel kwijt. En hij is niet de enige. Vooral de Drifter van Selle Royal is populair onder het gilde.

De Hagenaar uit de Vruchtenbuurt wist blijkbaar al dat fietsenzadels in zijn wijk de laatste tijd nogal eens gepikt worden. ‘Nog meer slachtoffers?’, vraagt hij op Facebook. Navraag leert dat het antwoord ja is. Buurtfietsenmaker Peter Sjouke zet op dit moment zeker vijf tot zes keer per week een nieuw zadel op een fiets, omdat de oude is gestolen. En hij weet ook welk zadel hij het meest moet vervangen. De Drifter van het merk Selle Royal. ,,Dat is zeg maar de fauteuil onder de fietsenzadels, vrij prijzig, zo’n vijftig euro per stuk. Ik houd inmiddels een grotere voorraad aan.’’

Quote Een inbussleutel, meer heb je niet nodig om het zadel er af te halen Peter Sjouke

Het is een ‘trend’ die in zijn buurt sinds een paar maanden aan de gang is. ,,Het gaat zo makkelijk. Een inbussleutel, meer heb je niet nodig om het zadel er af te halen.’’

Ook bij Ado Bike Den Haag, in een andere wijk van de stad, komen sinds kort klanten die een zadel missen en ook hier geldt: vooral de Drifter moet het ontgelden. ,,Wij hebben het laatst zelf maar eens getest en een fiets aan de straat gezet. Het eerste dat weg was, was het zadel’’, vertelt medewerker Melvin Evers.

Dievengilde

Fietsenmaker Michel van een fietsenzaak aan de Badhuisstraat in Scheveningen heeft het idee dat het dievengilde van wijk tot wijk trekt. Bij hen is het net weer wat rustiger geworden. Een maand of negen terug verving hij ook ‘zeker zes keer per week’ zadels, vooral de dure Drifter. ,,Ik denk dat er ook wel mensen zijn die schrikken van de prijs en een een tweedehandsje aanschaffen, die mogelijk weer elders in de stad is gestolen. Zo blijft er ook een markt voor.’’