Figuranten gezocht: Den Haag toneel van serie en speelfilm

De cast van Judas is momenteel bezig met het filmen van het tweede seizoen van de serie. Een groot gedeelte daarvan speelt zich af in de rechtbank. Hoewel het Holleederproces in het echte leven plaatsvindt in de zwaarbeveiligde rechtbanken op Schiphol of Osdorp, is voor de serie gekozen om het in de Haagse rechtbank te filmen. De figuranten, mannen en vrouwen tot 70 jaar, moeten de rol van pers en publiek spelen. De opnames zijn op dinsdag 7 juni in de rechtbank aan de Prins Clauslaan.