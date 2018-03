Figuranten gezocht om met Barry Atsma de sauna in te duiken

Weleens van KLEM gehoord? Of daar zelfs vorig seizoen op televisie naar gekeken? Deze dramaserie - met Barry Atsma als een belastinginspecteur en weduwnaar die ongewild in een crimineel milieu getrokken dreigt te worden – krijgt een tweede seizoen bij de VARA. En daarvoor worden komende week in Den Haag opnamen gemaakt. In een sauna om precies te zijn.

Voor die scènes is Sandra Hauthuijs namens haar in Den Haag gevestigde bureau Casting For belast met de zoektocht naar figuranten. En om argwanende belangstellenden meteen maar gerust te stellen: nee, die figuranten hoeven niet voor het oog van alle televisiekijkers van Nederland in hun blootje door het beeld te schuifelen. Hauthuijs: ,,De scènes waarvoor we figuranten zoeken, spelen zich af bij de kassa en aan de bar. Op plekken dus waar iedereen in zijn dagelijkse kleding en anders in badjas rondloopt.’’

Het gaat in totaal in die sauna om drie draaidagen: maandag, dinsdag en woensdag. ,,We hebben per dag ongeveer tien figuranten nodig. Dat lijkt niet zoveel, maar we hebben het liefst elke dag andere mensen, want anders ga je als kijker denken: goh, die zat in de vorige aflevering ook al in de sauna.’’

Qua leeftijd mogen de figuranten variëren van 18 tot een jaar of 50. Hauthuijs: ,,We zoeken heel verschillende types. Van zakenmensen tot een tikkeltje ordinaire klanten en van leuke dames tot gespierde sportschooljongens.’’

Beroepsfiguranten

Heel rijk zullen de figuranten er niet van worden. De dagvergoeding bedraagt 30 euro. ,,Maar daar gaat het de meeste mensen ook niet om’’, weet Hauthuijs. ,,Ze vinden het bijvoorbeeld leuk om bekende acteurs te zien, zoals in dit geval in elk geval dus Barry Atsma. Maar ook Georgina Verbaan en Jacob Derwig doen mee, al zitten zij niet in alle scènes. Verder krijgen ze een warme lunch samen met de acteurs en zijn natuurlijk ook andere hapjes en drankjes op kosten van de productie.’’

En eerlijk is eerlijk: niet iedereen is ervoor in de wieg gelegd om een hele dag op een film- of televisieset rond te hangen. Na een opnamedag van soms tien uur zit menigeen er doorheen. Toch neemt Hauthuijs graag wel zo graag de gok met nieuwe gezichten dan dat ze terugvalt op ‘beroepsfiguranten’. Want die zijn er ook: ,,Ik schat hun aantal op ongeveer 300 in heel Nederland. Zij weten wat er verwacht wordt, dat is fijn. En ze nemen hun werk vaak bloedserieus. Maar ook in dit geval geldt weer dat je niet wilt dat het de kijker gaat opvallen dat de buschauffeur uit de ene serie een paar dagen eerder te zien was als treinconducteur in een concurrerende serie.’’

Hoe dan ook, voor wie het wel wat lijkt om te figureren, breken er in Den Haag volgens Hauthuijs gouden tijden aan: ,,De tijd is voorbij dat in de ene na de andere film of tv-serie Amsterdam als decor wordt gebruikt. Dat is namelijk voor niemand leuk. Ik merk in mijn werk dat we steeds vaker naar Den Haag gaan. Logisch, we hebben hier alles: historische panden, oude volksbuurten, chique wijken, het strand en ga zo maar door.’’

Goed, maar nu eerst dus KLEM. Wie belangstelling heeft kan zich melden via sandra.figuratie@gmail.com.