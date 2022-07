Figuranten gezocht voor nieuwe speelfilm die wordt opgenomen in Den Haag

Zijn huisjesmel­kers Den Haag te slim af? Na verbod op verkame­ring zijn opeens de dakopbou­wen in trek

Hebben huisjesmelkers een geitenpaadje gevonden in Laakkwartier? Sinds het in de overvolle wijk verboden is om woningen op te delen in een hoop kleine kamertjes, vragen huiseigenaren steeds vaker een vergunning aan voor een dakopbouw. ,,Kunnen ze toch nog drie extra arbeidsmigranten kwijt.”

30 juni