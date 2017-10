Fijn, al die lokalo's in het kabinet

Het aanstaande kabinet telt maar liefst drie voormalige Haagse wethouders: D66-politica Ingrid van Engelshoven wordt een van de twee ministers van Onderwijs, VVD'er Bruno Bruins wordt minister van Medische Zorg en zijn partijgenoot Sander Dekker wordt bewindspersoon op Justitie. En dan tellen we de ministers die hier wonen niet eens mee.



Met al die Hagenaars in de Trêveszaal lijkt de stad spekkoper. ,,Dan verwachten we drie paar luisterende oren en zes helpende handen als Den Haag hulp nodig heeft'', twitterde D66-fractieleider Robert van Asten, toen vrijdag alle kabinetskandidaten bekend werden. ,,Ze begrijpen wat hier speelt'', zegt hij in een toelichting. ,,Dan herinneren ze zich vast hoe het was op de stoel van de wethouder en houden ze de belangen van de grote stad in 't oog.''



Maar resultaten uit het verleden zijn aanleiding voor scepsis over het warme lobbylijntje Spui-Binnenhof. Want in het huidige kabinet-Rutte II heeft de hofstad ook al de luxe van twee voormalige wethouders op sleutelposities op het Binnenhof, met PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en VVD'er Dekker (Onderwijs). En dat werd geregeld ruzie.