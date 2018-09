Fijne avond bij Suzie Q

Suzie Q oogt als een hip parkje met zicht op de Scheveningse haven. De botanische trend in de horeca (denk: behang met natuurprinten en veel planten: nepperds en echte) is hier in het kwadraat uitgevoerd. Dat kan ook makkelijk want het is een hoog gebouw. Op de muur een zwoel kijkende brunette in een enorme striptekening.



Suzie Q is het zusje van Milú en op de plek gekomen van Roots. De bovenverdieping wordt nog verbouwd voor meer gasten, maar nu is er beneden ook al plek zat. Er zijn ruimtes met zachte ronde groenblauwe banken waar je met z'n zessen kunt eten, veel tafeltjes tot achterin de zaak en een open bar met sta-tafels. Halverwege zie je de open keuken met koks die vriendelijk gedag zeggen. Dat doet ook de bediening.



,,We kunnen gerechtjes delen'', legt de serveerster ons uit. Dat dachten we al gezien het concept. ,,Maar dat hoeft niet hoor!'' In de loop van de avond zullen nog zeker drie andere meiden aan ons tafeltje verschijnen om de bestellingen rap te noteren, te brengen en weer af te ruimen. Best knap om zo'n vlotte logistiek in korte tijd al op te bouwen.