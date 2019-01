Fijne bistro waar opa Jules trots op zou zijn

Geen Frans staatshoofd of bekende kok, maar een geschilderd portret van wijlen opa Jules hangt in de nieuwe bistro. Het is een mooi eerbetoon. Opa hielp financieel mee om de droom van de jonge eigenaren Margot Juray en Michel Groenenberg waar te maken.



Jules is op de plaats gekomen van eetcafé De Klap en is een bistro naar Frans voorbeeld. Dat betekent een gemoedelijke huiskamer waar je binnenstapt voor een bord eten en een glas wijn en waar de bar een centrale functie heeft. Deze zomer klonk er nog een vurig pleidooi in Parijs om de originele bistro als art de vivre te beschermen. Het liefst zien de Fransen, een grote groep tenminste, hun bistro op de Unescolijst terechtkomen als werelderfgoed. Niet voor niets, want het aantal bistro’s neemt in Frankrijk door concurrerende horeca flink af, terwijl ze al tientallen jaren dienstdoen als sociale ontmoetingsplek voor alle gezindten, waar je redelijk goedkoop en (vaak) heerlijk kunt eten.



Er is dus goed nieuws voor de Parijzenaren, want pakweg 500 kilometer naar het noorden in belle La Haye is weer een bistro opengegaan. Met iets minder reuring rond de bar, maar ook hier zien we een familie met kinderen de hoge krukken aanschuiven voor een bord eten. Wij zitten bij het raam aan een kleine tafel en worden door de gastheer begroet met een goed glas viognier uit de Languedoc en een bakje gerookte amandelen. Hij kent de horecamores en is een uitstekende gastheer met kennis van wijnen. Het restaurant, nog maar vier maanden open, stroomt in korte tijd bijna vol.