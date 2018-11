Fijne vrijage met nieuwe vlam

Op weg naar het restaurant pakken we nog een leermomentje mee over de Burcht, het pand waar Aimée nu is te vinden. Het was even een artsenwoning, kreeg in de jaren 30 een horecabestemming, werd hotel, café voor 'gegoede middenstanders' en restaurant. Uiteindelijk pruttelde de oude Burcht nog wat en werd de boel door jonge gasten overgenomen.



,,Het is compleet gerestyled", legt een ober ons graag uit. Oude bar eruit, hip exemplaar erin, meer ruimte voor de keuken, fluwelen groene banken besteld, kleine tafeltjes, botanische printjes tegen de muur en 'geliefde' als nieuwe naam.



Alles op z'n plek, staat nu een jong team klaar om er een hotspot van te maken. Obers komen rap bij ons tafeltje om huiswijn in te schenken (zoals een bloemige zachte pinot grigio en zoetige Roemeense sauvignon-blanc), kraanwater en wat brood met kant-en-klaar smeerseltjes. Dat is een beetje jammer. Maar we zijn klaar voor een flirt met deze geliefde en gaan vol het menu in.



Dat worden om te beginnen de Chinese pannenkoekjes met eend. Het is even met de vingers prutsen door de ingrediënten heen in het stoommandje omdat de pannenkoekjes daaronder liggen verstopt. We verklappen het maar vast. Een dubbellaags stoommandje is daar juist zo handig voor bedacht. Maar smaken doet het. We vullen de flinterdunne pannenkoekjes met goede stukjes in vet gekonfijte eend, sojaboontjes, komkommer en radijs en dopen in een dikke hoisinsaus. We proeven ook de tom kha Aimée-soep; een mix tussen tom kha kai en soto ajam, aldus de keuken. Een vreemde eend, of beter gezegd een gekke knutselsoep. Het is beide niet en ook geen combinatie; wel klappermelkbouillon met een pepersmaakje en veel verse groenten, zoals alle kleuren paprika, lenteui, paarse ui en taugé. Lekker, maar kip, of de bouillonsmaak ervan, proeven we niet.