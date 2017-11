Fikse bonnenregen door mobiele flitsers

Tussen mei en september van dit jaar kregen bijna 550.000 bestuurders een bekeuring na een mobiele controle. In dezelfde periode in 2016 bleef dit aantal nog steken op 370.000, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij de politie. De boetes variëren van enkele tientjes tot maximaal 400 euro.



Vergeleken met de 450.000 boetes in de zomer van 2015, zijn er deze zomer 22 procent meer bekeuringen uitgedeeld bij onaangekondigde controles. Egbert-Jan van Hasselt, verantwoordelijk voor verkeersveiligheid bij de Nationale Politie: ,,De afgelopen twee jaar kampten we met aanloopproblemen en een storing in de software, nu flitsen we weer op volle kracht.''



Analyse van de mobiele flitsmeldingen die de ruim een miljoen gebruikers van automobilisten-app Flitsmeister hebben gedaan, leert dat de A13 dé flitshotspot is van Nederland. Over de druk bereden snelweg tussen Den Haag en Rotterdam kwamen bijna 500 meldingen van mei tot en met oktober. Het stuk tussen hectometerpaal 13 en 16 bij Rotterdam Airport springt eruit. De afgelopen maanden viel op dat verkeer in de richting Rijswijk/Den Haag aanzienlijk vaker werd gecontroleerd dan automobilisten die op weg waren naar de Maasstad.



De politie is ook veel meer gaan controleren op de A4 tussen Den Haag en Schiedam (128 meldingen), richting Delft waren automobilisten daar het vaakst de klos. Van de provinciale wegen scoort de N211 tussen hectometerpaal 18 en 21 bij Wateringen hoog.



Bij vaste flitspalen en trajectcontroles is het overtredingspercentage volgens Van Hasselt vaak rond de 1 procent, omdat veel automobilisten die locaties kennen. ,,Bij mobiele controles ligt het overtredingspercentage met rond de 5,3 procent veel hoger'', zegt hij. Volgens hem is snelheid een sluipmoordenaar.