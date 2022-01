Fikse klus: nog 180 kilometer risicovolle oude gasleidingen uit de grond en vervangen in Den Haag

Terwijl drugslab in boerderij volop in werking is, valt de politie binnen: Hagenaar (38) aangehou­den

Een 38-jarige man uit Den Haag is woensdag in een boerderij aangehouden voor de betrokkenheid bij een professioneel drugslab in het Drentse Stieltjeskanaal. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie ontmantelde donderdag het drugslab, dat een dag eerder werd aangetroffen.

6 januari