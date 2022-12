Fikse schade bij aanrijding tussen twee personenauto's op de Laan van Delfvliet in Den Haag

Den Haag krijgt 3 miljoen per jaar om te voorkomen dat kinderen in Zuidwest in criminali­teit belanden

Den Haag krijgt van het Rijk de komende vier jaar 3 miljoen euro per jaar om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Zuidwest aan te pakken. Voormalig gemeenteraadslid Chris Schaapman (ChristenUnie) is aangesteld als programmadirecteur Zuidwest.

