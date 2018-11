File bij Prins Clausplein duurste van Nederland

De kosten van het vrachtverkeer door de opstoppingen bedragen jaarlijks bijna 24 miljoen euro. Dat is 4,5 miljoen meer dan in 2016. Arthur van Dijk, voorzitter van TLN, spreekt van ‘schokkende cijfers’, zeker nu het reistijdverlies door files volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) t/m 2023 met ruim een derde zal toenemen. ,,Als we niks doen, loopt de schade nog veel verder op.”