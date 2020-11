File op A4 door botsing vier auto's, veel glas op de weg

Tweede lockdown eist eerste slachtof­fer: Haagse Croquette­rij trekt de stekker eruit

8:32 Nog geen jaar na opening is de Haagse Croquetterij in de nieuwe Haagse foodhallen failliet. Het is voor zover bekend het eerste bankroet in Haaglanden dat direct gevolg is van de tweede lockdown. ,,Collega-ondernemers vroegen zich al af: wie zou als eerste gaan. Ik vrees dat ik niet de enige zal zijn”, zegt eigenaar Tom de Heij.