Filiaal Albert Heijn in Voorschoten overvallen

Column Als ik gezeik aan me kop wil dan ga ik wel liggend pissen

Een volle pagina in de krant van gisteren over een zeikerd: Hart voor den Haag-coryfee Constant Martini. Waarom? Omdat meneer zijn plas niet kan ophouden. Als-ie moet dan moet-ie. Ach gut. Welkom in de wereld van de vrouw, Constant. Vrouwen hebben al decennialang dit probleem: er zijn nauwelijks openbare toiletten in Den Haag.