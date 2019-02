Film van Sam de Jong opent Movies that Matter

Festival

Het jaarlijkse film- en debatfestival Movies that Matter vindt in 2019 plaats van vrijdag 22 tot en met zaterdag 30 maart in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui in Den Haag. Op het evenement draaien actuele films over mensenrechten en een duurzame samenleving.



Het volledige programma staat eind februari online en de kaartverkoop start op 7 maart.



