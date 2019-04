Filmen in snelkookpan die Binnenhof heet

Dat een regisseur en een uitvoerend producent hoog opgeven van de kwaliteit van de nieuwe tv-serie die ze zojuist hebben opgenomen, mag geen verbazing wekken. Waar het hart vol van is, niet waar. Maar Jean van de Velde en Chris Derks willen in een gesprek over Morten (vanaf morgen bij AVROTROS op NPO 3 te zien) om te beginnen gezegd hebben hoe blij ze achteraf zijn dat hun drama over een aanstormende politicus zich hier in Den Haag afspeelt. En dus ook hier grotendeels is opgenomen.



,,Dat is ons heel erg goed bevallen'', steekt Van de Velde van wal. ,,Jullie hebben bij de gemeente een filmcoördinator die precies weet wat wij als filmmakers nodig hebben.'' Derks knikt instemmend: ,,Hij (Ing Lim, red.) was voor ons een spin in het web. Wist precies waar we stroom konden aftappen, regelde parkeervergunningen... Daardoor hebben we alles op schema kunnen draaien. En geloof me: dat is wel eens anders geweest. Er was een tijd dat we als het even kon Den Haag probeerden te mijden. Maar nu... niks dan lof.‘’



Zeker ook bij een tv-serie als Morten was dat van belang. Bij een drama dat zich afspeelt op en rond het Binnenhof gelden andere, strengere veiligheidseisen dan voor opnamen in bijvoorbeeld de supermarkt om de hoek. Juist ook in deze tijd, met zijn oplopende politieke spanningen en eventuele terroristische dreigingen.