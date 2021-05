Filmhuis Den Haag verhuist tijdelijk naar nieuw cultureel centrum Concordia

Veel animo voor tochtige schuur van twee ton: ‘Het is hoe de woning­markt is op dit moment’

26 mei De vervallen opslagplaats in de Haagse Bomenbuurt die voor twee ton te koop staat, blijkt zeer in trek. Potentiële kopers kunnen zelfs niet meer terecht voor een bezichtiging vanwege de aanmeldingen, laat een woordvoerder van het makelaarsbedrijf weten. ,,Het is hoe de woningmarkt is op dit moment.”