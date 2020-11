Filmpje over brandend Binnenhof doet denken aan trailer van spannende Netflix-serie

golfbrekers Kom van die bank af! Suzanne uit ’s-Gravenzan­de deelt datetips in coronatijd

10 november Deze keer in de rubriek Golfbrekers: stoppen met bankhangen! We werken thuis, we eten thuis en we daten.... thuis? Door de coronamaatregelen komen we het huis niet meer zoveel uit. Nu ook de theaters, bioscopen en restaurants weer dicht zijn is het lastig om een originele date te verzinnen. De Westlandse Suzanne Moor komt met tips op haar blog ‘Bye bye Bankhangen’.