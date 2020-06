‘Filmpjes over demonstratie bruisen op internet, maar vertrouwen in politie is hoog’

Op een van die video’s is te zien hoe een man vanuit het niets van zijn scooter wordt getrokken en in een politiebus verdwijnt. Op een ander filmpje is een vrouw te zien die een tirade uitstort over een agent, die haar langzaam weg van het Malieveld duwt. De agent in het filmpje krijgt op sociale media veel bijval, onder anderen van de Voorschotense burgemeester Charlie Aptroot: ‘Groot respect voor de agenten. Wat doen jullie het goed en beheerst. En nul respect voor de idioten waaronder deze schreeuwende vrouw die de aanwijzingen niet opvolgen.’