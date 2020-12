Filosofie is niet alleen voor grijze mannen, dat bewijst Robin (16) wel: ‘Ik vergelijk de mens en de natuur met een potje voetbal’

Robin van Gelooven zit in de vijfde klas van Gymnasium Novum in Voorburg en werd aangespoord door zijn filosofiedocent om mee te doen met de jaarlijkse verkiezing van de Jonge Denkers des Vaderlands. Honderden scholieren leverden een filosofisch essay en een online pitch in. Juist die pitch vond Robin een uitdaging: ,,Ik had één minuut. Dan moet je echt goed nadenken over je woordkeuze.’' Het thema van dit jaar is: hoe verhouden wij ons tot de natuur? Zijn essay behoorde tot de zeven beste. Deze zeven nieuwe Jonge Denkers des Vaderlands zijn donderdagavond ingehuldigd in hun nieuwe functie.