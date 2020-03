Finalisten Miss India Holland krijgen gelijk en hoeven niets te rectificeren

Grote politie­macht in Regentes­sel­aan: omwonenden horen schoten

8:11 De politie heeft afgelopen nacht in de Regentesselaan een groot plaats delict afgezet. Bij de aanhouding van één of meer verdachten in een auto zouden schoten zijn gelost. Of de politie schoot en waarom de auto tot stopen werd gedwongen, is nog onduidelijk.