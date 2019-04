Financieel drama voor flatbewoners Rijswijk: 'Controle faalde bij geplunderde VvE in Rijswijk'

De verdachte oud-voorzitter J. M. is met de noorderzon vertrokken. Het geld dat de 72 appartementseigenaren bij elkaar hebben gespaard voor onderhoud van het flatgebouw zou hij hebben vergokt in het casino.



Dat is een flinke complicatie als je het geld terug wil krijgen, zegt mr. Hubert Braakhuis, specialist in appartementsrecht, die door de gedupeerde bewoners op de zaak is gezet. ,,Van een kale kip valt niet te plukken. In de regel is het geld wel weg." Maar Braakhuis moet het plunderdrama nog inventariseren en 'kan nog geen zinnig woord zeggen' over wat er is gebeurd.